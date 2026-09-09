NASDAQ Composite Index-Wert Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Peoples Bancorp of North Carolina von vor 10 Jahren eingebracht

Das Peoples Bancorp of North Carolina-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 18.64 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 53.659 Peoples Bancorp of North Carolina-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 43.26 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’321.27 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 132.13 Prozent gleich.

Insgesamt war Peoples Bancorp of North Carolina zuletzt 241.24 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch