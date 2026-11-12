NASDAQ Composite Index-Wert Pegasystems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pegasystems von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Pegasystems-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Pegasystems-Aktie an diesem Tag 59.39 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Pegasystems-Papier investiert hätte, hätte er nun 16.839 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 528.58 USD, da sich der Wert einer Pegasystems-Aktie am 11.11.2026 auf 31.39 USD belief. Die Abnahme von 1’000 USD zu 528.58 USD entspricht einer negativen Performance von 47.14 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Pegasystems bezifferte sich zuletzt auf 5.16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch