Heute vor 1 Jahr wurde das Pegasystems-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Pegasystems-Papier bei 54.32 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Pegasystems-Aktie investierten, hätten nun 1.841 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 55.58 USD, da sich der Wert eines Pegasystems-Papiers am 25.11.2026 auf 30.19 USD belief. Mit einer Performance von -44.42 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am Markt war Pegasystems jüngst 4.77 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch