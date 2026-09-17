NASDAQ Composite Index-Wert Pegasystems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pegasystems-Investment von vor 5 Jahren verloren

Am 17.09.2021 wurde die Pegasystems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 65.97 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 151.596 Pegasystems-Aktien. Die gehaltenen Pegasystems-Aktien wären am 16.09.2026 5’584.78 USD wert, da der Schlussstand 36.84 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -44.15 Prozent.

Zuletzt verbuchte Pegasystems einen Börsenwert von 6.19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch