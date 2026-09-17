Pegasystems Aktie 503997 / US7055731035
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnender Pegasystems-Einstieg?
|
17.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Pegasystems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pegasystems-Investment von vor 5 Jahren verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Pegasystems-Aktie Investoren gebracht.
Am 17.09.2021 wurde die Pegasystems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 65.97 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 151.596 Pegasystems-Aktien. Die gehaltenen Pegasystems-Aktien wären am 16.09.2026 5’584.78 USD wert, da der Schlussstand 36.84 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -44.15 Prozent.
Zuletzt verbuchte Pegasystems einen Börsenwert von 6.19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!