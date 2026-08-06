NASDAQ Composite Index-Wert Pegasystems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pegasystems von vor einem Jahr gekostet

Am 06.08.2025 wurde das Pegasystems-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 57.65 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Pegasystems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 173.461 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Pegasystems-Papiers auf 31.81 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5’517.78 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 44.82 Prozent.

Pegasystems wurde am Markt mit 5.22 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch