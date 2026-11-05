NASDAQ Composite Index-Wert Pegasystems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pegasystems von vor 3 Jahren abgeworfen

Pegasystems-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Pegasystems-Anteile bei 22.79 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Pegasystems-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4.389 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2026 auf 34.36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 150.80 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 50.80 Prozent vermehrt.

Der Pegasystems-Wert an der Börse wurde auf 5.61 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch