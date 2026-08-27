NASDAQ Composite Index-Wert Pegasystems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Pegasystems-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Pegasystems-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Pegasystems-Aktie bei 12.97 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 771.010 Pegasystems-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 26.08.2026 26’083.27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 33.83 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 160.83 Prozent angezogen.

Pegasystems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.59 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch