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27.10.2026 16:02:40
NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PDF Solutions von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen PDF Solutions-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der PDF Solutions-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die PDF Solutions-Anteile bei 23.09 USD. Bei einem PDF Solutions-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 433.088 PDF Solutions-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17’678.65 USD, da sich der Wert eines PDF Solutions-Papiers am 26.10.2026 auf 40.82 USD belief. Das entspricht einem Plus von 76.79 Prozent.
PDF Solutions markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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