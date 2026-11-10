NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PDF Solutions-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades PDF Solutions-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der PDF Solutions-Anteile betrug an diesem Tag 27.11 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das PDF Solutions-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 36.887 PDF Solutions-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des PDF Solutions-Papiers auf 40.63 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’498.71 USD wert. Damit wäre die Investition um 49.87 Prozent gestiegen.

Alle PDF Solutions-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch