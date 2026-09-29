PDF Solutions Aktie 1153873 / US6932821050
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29.09.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PDF Solutions-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in PDF Solutions-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades PDF Solutions-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 22.96 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die PDF Solutions-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 43.554 PDF Solutions-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’166.81 USD, da sich der Wert eines PDF Solutions-Anteils am 28.09.2026 auf 49.75 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 116.68 Prozent angezogen.
PDF Solutions wurde am Markt mit 2.09 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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