Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’931 -0.1%  SPI 19’753 0.0%  Dow 51’301 -0.4%  DAX 25’514 0.6%  Euro 0.9460 0.0%  EStoxx50 6’347 0.7%  Gold 4’169 1.3%  Bitcoin 69’925 0.7%  Dollar 0.8338 0.2%  Öl 104.0 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Lindt1057075Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405Zurich Insurance1107539
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Siemens-Aktie
Adecco-Aktie im Minus:Tochter Akkodis kooperiert bei KI-Dokumentation mit Biolevate
Novartis-Aktie in Rot: Biomedical nutzt künftig Forschungsdaten von US-CAS
UniCredit-Aktie profitiert: Machtübernahme bei Commerzbank könnte früher kommen
BEKB-Aktie tiefer: Moody's hebt mehrere Kreditratings an
Suche...

PDF Solutions Aktie 1153873 / US6932821050

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

PDF Solutions-Investition im Blick 29.09.2026 16:02:21

NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PDF Solutions-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in PDF Solutions-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

PDF Solutions
41.24 CHF 2.28%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades PDF Solutions-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 22.96 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die PDF Solutions-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 43.554 PDF Solutions-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’166.81 USD, da sich der Wert eines PDF Solutions-Anteils am 28.09.2026 auf 49.75 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 116.68 Prozent angezogen.

PDF Solutions wurde am Markt mit 2.09 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu PDF Solutions Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten