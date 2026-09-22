NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PDF Solutions-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden PDF Solutions-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren PDF Solutions-Anteile an diesem Tag 31.44 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.181 PDF Solutions-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 148.57 USD, da sich der Wert einer PDF Solutions-Aktie am 21.09.2026 auf 46.71 USD belief. Damit wäre die Investition um 48.57 Prozent gestiegen.

PDF Solutions wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.87 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch