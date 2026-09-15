NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PDF Solutions von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das PDF Solutions-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 19.65 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die PDF Solutions-Aktie investiert hat, hat nun 508.906 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 21’786.26 USD, da sich der Wert einer PDF Solutions-Aktie am 14.09.2026 auf 42.81 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 117.86 Prozent vermehrt.

Alle PDF Solutions-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch