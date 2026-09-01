PDF Solutions Aktie 1153873 / US6932821050
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01.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PDF Solutions-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PDF Solutions-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der PDF Solutions-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 22.33 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4.478 PDF Solutions-Aktien im Depot. Die gehaltenen PDF Solutions-Anteile wären am 31.08.2026 199.19 USD wert, da der Schlussstand 44.48 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +99.19 Prozent.
Der Marktwert von PDF Solutions betrug jüngst 1.89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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