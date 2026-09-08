NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PDF Solutions-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde das PDF Solutions-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die PDF Solutions-Anteile bei 16.25 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die PDF Solutions-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 61.538 PDF Solutions-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der PDF Solutions-Aktie auf 45.65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’809.23 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 180.92 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete PDF Solutions eine Marktkapitalisierung von 1.93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch