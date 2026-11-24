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|Profitabler PDF Solutions-Einstieg?
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24.11.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PDF Solutions von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in PDF Solutions-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Das PDF Solutions-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 31.05 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die PDF Solutions-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3.221 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.11.2026 gerechnet (35.34 USD), wäre die Investition nun 113.82 USD wert. Mit einer Performance von +13.82 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
PDF Solutions wurde am Markt mit 1.29 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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