NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PDF Solutions von vor 3 Jahren eingefahren

PDF Solutions-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 28.66 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die PDF Solutions-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 34.892 PDF Solutions-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 41.22 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’438.24 USD wert. Das entspricht einem Plus von 43.82 Prozent.

PDF Solutions war somit zuletzt am Markt 1.66 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch