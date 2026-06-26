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PC Connection Aktie 859255 / US69318J1007

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PC Connection-Investment im Blick 26.06.2026 16:02:24

NASDAQ Composite Index-Wert PC Connection-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PC Connection-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in PC Connection gewesen.

PC Connection
71.19 USD 0.24%
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Die PC Connection-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen PC Connection-Anteile letztlich bei 47.01 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 21.272 PC Connection-Papiere. Die gehaltenen PC Connection-Anteile wären am 25.06.2026 1’512.66 USD wert, da der Schlussstand 71.11 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 51.27 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von PC Connection belief sich zuletzt auf 1.78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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