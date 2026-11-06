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06.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PC Connection-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PC Connection-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurde das PC Connection-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die PC Connection-Anteile bei 59.90 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 166.945 PC Connection-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 13’300.50 USD, da sich der Wert eines PC Connection-Papiers am 05.11.2026 auf 79.67 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 33.01 Prozent.
Am Markt war PC Connection jüngst 2.21 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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