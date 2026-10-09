NASDAQ Composite Index-Wert PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PC Connection-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der PC Connection-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 55.13 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in PC Connection-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18.139 PC Connection-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 90.89 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’648.65 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 64.86 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von PC Connection bezifferte sich zuletzt auf 2.32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch