NASDAQ Composite Index-Wert PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PC Connection-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 13.11.2021 wurde die PC Connection-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die PC Connection-Aktie bei 49.24 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die PC Connection-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2.031 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 168.89 USD, da sich der Wert eines PC Connection-Papiers am 12.11.2026 auf 83.16 USD belief. Mit einer Performance von +68.89 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle PC Connection-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch