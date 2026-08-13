NASDAQ Composite Index-Wert Paychex-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Paychex von vor einem Jahr angefallen

Am 13.08.2025 wurde das Paychex-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 138.61 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7.214 Paychex-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 12.08.2026 868.41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 120.37 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 13.16 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Paychex betrug jüngst 43.21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch