NASDAQ Composite Index-Wert Paychex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Paychex-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS feiertags-bedingt kein Handel mit dem Paychex-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 140.22 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 71.317 Paychex-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8’000.29 USD, da sich der Wert eines Paychex-Papiers am 31.12.2025 auf 112.18 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 20.00 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Paychex einen Börsenwert von 40.71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch