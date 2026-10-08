NASDAQ Composite Index-Wert Paychex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Paychex von vor einem Jahr bedeutet

Die Paychex-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 126.59 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.790 Paychex-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Paychex-Aktie auf 101.55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 80.22 USD wert. Mit einer Performance von -19.78 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Paychex bezifferte sich zuletzt auf 35.94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch