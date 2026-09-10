NASDAQ Composite Index-Wert Paychex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Paychex von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Paychex-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Paychex-Aktie bei 133.07 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Paychex-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 75.148 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 8’623.28 USD, da sich der Wert eines Paychex-Papiers am 09.09.2026 auf 114.75 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -13.77 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Paychex belief sich zuletzt auf 41.53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch