Paychex Aktie 960724 / US7043261079
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24.09.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Wert Paychex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Paychex von vor 5 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Paychex-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Paychex-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Paychex-Papiers betrug an diesem Tag 109.98 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9.093 Paychex-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 23.09.2026 950.08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 104.49 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4.99 Prozent verringert.
Paychex markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 40.73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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