Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’947 0.6%  SPI 19’695 0.7%  Dow 51’817 0.7%  DAX 25’717 0.7%  Euro 1 -0.1%  EStoxx50 6’323 0.9%  Gold 4’367 2.4%  Bitcoin 63’244 0.6%  Dollar 0.8247 -0.1%  Öl 103.2 -2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Helvetia Baloise46664220Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
840'000 US-Dollar für Bitcoin? Binance-Gründer CZ sieht Trendwechsel weg von KI-Investments
Bilfinger-Aktie bricht über 20 Prozent ein: Prognose gekappt und Kostensenkungen angekündigt
UBS-Aktie fester: Ausgiebiger Argumente-Austausch im Ständerat zu Eigenmittelregeln - Kelleher: Können mit WAK-S-Vorschlag leben
Bayer-Aktie legt zu: Zulassungserfolg für Nierenmedikament Kerendia
MindMaze-Aktie legt zu: Biotechunternehmen plant neue Neurorehabilitationslösung
Suche...

Paychex Aktie 960724 / US7043261079

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Paychex-Investment im Blick 17.09.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Wert Paychex-Aktie: Hätte sich eine Investition in Paychex von vor 3 Jahren gelohnt?

Bei einem frühen Paychex-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Paychex
95.72 CHF -0.71%
Kaufen Verkaufen

Vor 3 Jahren wurde das Paychex-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Paychex-Papier bei 115.97 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Paychex-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.862 Paychex-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 16.09.2026 auf 116.72 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100.65 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0.65 Prozent gesteigert.

Paychex wurde am Markt mit 42.13 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Paychex Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten