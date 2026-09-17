NASDAQ Composite Index-Wert Paychex-Aktie: Hätte sich eine Investition in Paychex von vor 3 Jahren gelohnt?

Vor 3 Jahren wurde das Paychex-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Paychex-Papier bei 115.97 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Paychex-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.862 Paychex-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 16.09.2026 auf 116.72 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100.65 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0.65 Prozent gesteigert.

Paychex wurde am Markt mit 42.13 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch