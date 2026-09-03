Patterson-UTI Energy Aktie 1235611 / US7034811015
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03.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Patterson-UTI Energy von vor 3 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Patterson-UTI Energy gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Patterson-UTI Energy-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Patterson-UTI Energy-Anteile 14.91 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Patterson-UTI Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 670.691 Patterson-UTI Energy-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 13.15 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’819.58 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 11.80 Prozent verringert.
Patterson-UTI Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4.89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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