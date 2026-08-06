NASDAQ Composite Index-Wert Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Patterson-UTI Energy von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Patterson-UTI Energy-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 15.27 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Patterson-UTI Energy-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 65.488 Patterson-UTI Energy-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 05.08.2026 auf 9.54 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 624.75 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 37.52 Prozent.

Patterson-UTI Energy war somit zuletzt am Markt 3.83 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch