NASDAQ Composite Index-Wert Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Patterson-UTI Energy-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde das Patterson-UTI Energy-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 21.22 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4.713 Patterson-UTI Energy-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.08.2026 gerechnet (12.06 USD), wäre die Investition nun 56.83 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 43.17 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Patterson-UTI Energy belief sich zuletzt auf 4.62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch