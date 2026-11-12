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|Rentables Patterson-UTI Energy-Investment?
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12.11.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Wert Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Patterson-UTI Energy von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Patterson-UTI Energy eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Patterson-UTI Energy-Papier statt. Der Schlusskurs des Patterson-UTI Energy-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 22.00 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Patterson-UTI Energy-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4.545 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Patterson-UTI Energy-Aktie auf 10.42 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 47.36 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 47.36 USD entspricht einer negativen Performance von 52.64 Prozent.
Der Marktwert von Patterson-UTI Energy betrug jüngst 3.81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Patterson-UTI Energy Inc.
Analysen zu Patterson-UTI Energy Inc.
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