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Patterson-UTI Energy Aktie 1235611 / US7034811015

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Frühe Investition 24.09.2026 16:02:18

NASDAQ Composite Index-Wert Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Patterson-UTI Energy von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Patterson-UTI Energy eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Patterson-UTI Energy
9.33 CHF 0.69%
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Patterson-UTI Energy-Papier statt. Zum Handelsende stand die Patterson-UTI Energy-Aktie an diesem Tag bei 5.52 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1’811.594 Patterson-UTI Energy-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.09.2026 auf 11.07 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20’054.35 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 20’054.35 USD, was einer positiven Performance von 100.54 Prozent entspricht.

Der Patterson-UTI Energy-Wert an der Börse wurde auf 4.24 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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