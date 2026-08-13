Patterson-UTI Energy Aktie 1235611 / US7034811015
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13.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Patterson-UTI Energy von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Patterson-UTI Energy eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 5 Jahren wurden Patterson-UTI Energy-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Patterson-UTI Energy-Papier an diesem Tag 7.57 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die Patterson-UTI Energy-Aktie investierten, hätten nun 1’321.004 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 14’557.46 USD, da sich der Wert eines Patterson-UTI Energy-Papiers am 12.08.2026 auf 11.02 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 45.57 Prozent.
Insgesamt war Patterson-UTI Energy zuletzt 4.22 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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