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19.11.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Wert Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Patterson-UTI Energy von vor einem Jahr abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Patterson-UTI Energy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 19.11.2025 wurden Patterson-UTI Energy-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 5.62 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Patterson-UTI Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 177.936 Patterson-UTI Energy-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2026 gerechnet (9.71 USD), wäre die Investition nun 1’727.76 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 72.78 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Patterson-UTI Energy betrug jüngst 3.77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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