Am 19.11.2025 wurden Patterson-UTI Energy-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 5.62 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Patterson-UTI Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 177.936 Patterson-UTI Energy-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2026 gerechnet (9.71 USD), wäre die Investition nun 1’727.76 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 72.78 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Patterson-UTI Energy betrug jüngst 3.77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch