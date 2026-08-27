NASDAQ Composite Index-Wert Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Patterson-UTI Energy von vor einem Jahr abgeworfen

Die Patterson-UTI Energy-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Patterson-UTI Energy-Papier an diesem Tag 5.71 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 175.131 Patterson-UTI Energy-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 26.08.2026 auf 11.75 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’057.79 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +105.78 Prozent.

Der Marktwert von Patterson-UTI Energy betrug jüngst 4.39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch