NASDAQ Composite Index-Wert Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Park-Ohio-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde das Park-Ohio-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 21.22 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4.713 Park-Ohio-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (46.48 USD), wäre die Investition nun 219.04 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 119.04 Prozent zugenommen.

Park-Ohio wurde am Markt mit 673.44 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch