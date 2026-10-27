NASDAQ Composite Index-Wert Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Park-Ohio-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde das Park-Ohio-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Park-Ohio-Papier bei 32.19 USD. Bei einem Park-Ohio-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 31.066 Park-Ohio-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 43.35 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’346.69 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 34.67 Prozent angewachsen.

Park-Ohio wurde jüngst mit einem Börsenwert von 627.30 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch