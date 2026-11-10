NASDAQ Composite Index-Wert Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Park-Ohio von vor 3 Jahren eingefahren

Am 10.11.2023 wurde das Park-Ohio-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Park-Ohio-Papier an diesem Tag 23.92 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Park-Ohio-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4.181 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 09.11.2026 194.90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 46.62 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 94.90 Prozent.

Jüngst verzeichnete Park-Ohio eine Marktkapitalisierung von 624.42 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch