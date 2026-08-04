NASDAQ Composite Index-Wert Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Park-Ohio von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 04.08.2016 wurde das Park-Ohio-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 29.83 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Park-Ohio-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 33.523 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’353.00 USD, da sich der Wert eines Park-Ohio-Anteils am 03.08.2026 auf 40.36 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 35.30 Prozent angezogen.

Insgesamt war Park-Ohio zuletzt 575.67 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch