Park-Ohio Holdings Aktie 919640 / US7006661000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lukrativer Park-Ohio-Einstieg?
|
04.08.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Park-Ohio von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Park-Ohio-Aktien gewesen.
Am 04.08.2016 wurde das Park-Ohio-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 29.83 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Park-Ohio-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 33.523 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’353.00 USD, da sich der Wert eines Park-Ohio-Anteils am 03.08.2026 auf 40.36 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 35.30 Prozent angezogen.
Insgesamt war Park-Ohio zuletzt 575.67 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Park-Ohio Holdings Corp.
|
06.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite fällt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite verliert am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite verbucht Abschläge (finanzen.ch)
|
06.08.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite beginnt Donnerstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
04.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Park-Ohio von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Ausblick: Park-Ohio stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Park-Ohio-Aktie: So viel hätte eine Investition in Park-Ohio von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
21.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Park-Ohio von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Park-Ohio Holdings Corp.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen verbuchen Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.