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|Lukratives Park-Ohio-Investment?
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24.11.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Wert Park-Ohio-Aktie: Hätte sich eine Park-Ohio-Kapitalanlage vor 10 Jahren inzwischen bezahlt gemacht?
Bei einem frühen Park-Ohio-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Park-Ohio-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Park-Ohio-Anteile bei 43.60 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 229.358 Park-Ohio-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Park-Ohio-Aktie auf 43.68 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’018.35 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 0.18 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Park-Ohio eine Börsenbewertung in Höhe von 595.40 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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