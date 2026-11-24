Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Park-Ohio-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Park-Ohio-Anteile bei 43.60 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 229.358 Park-Ohio-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Park-Ohio-Aktie auf 43.68 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’018.35 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 0.18 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Park-Ohio eine Börsenbewertung in Höhe von 595.40 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch