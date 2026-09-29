NASDAQ Composite Index-Wert Paccar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Paccar-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Paccar-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 99.85 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 100.150 Paccar-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’181.77 USD, da sich der Wert eines Paccar-Anteils am 28.09.2026 auf 111.65 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11.82 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Paccar belief sich jüngst auf 58.48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch