Paccar Aktie 959712 / US6937181088
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29.09.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Wert Paccar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Paccar-Investment von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Paccar-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Paccar-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 99.85 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 100.150 Paccar-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’181.77 USD, da sich der Wert eines Paccar-Anteils am 28.09.2026 auf 111.65 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11.82 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Paccar belief sich jüngst auf 58.48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Paccar Inc.
Analysen zu Paccar Inc.
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China