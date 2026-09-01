Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’308 0.2%  SPI 20’150 0.2%  Dow 52’767 -0.8%  DAX 25’970 -1.1%  Euro 0.9408 0.2%  EStoxx50 6’369 -0.8%  Gold 4’330 -2.7%  Bitcoin 62’608 -1.4%  Dollar 0.8116 0.4%  Öl 95.3 5.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Novartis1200526Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Sandoz124359842Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bewegung in den Top 10: So veränderte die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot
BaFin schlägt Alarm: Diese Wissenslücken haben Krypto-Anleger
Extrem unterbewertet? Warum Analysten jetzt auf die Aktien von Samsung und SK hynix setzen
August 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
NIO-Aktie im Blick: Konzern verringert Verlust deutlich, Auslieferungen boomen
Suche...

Paccar Aktie 959712 / US6937181088

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Performance im Blick 01.09.2026 16:02:23

NASDAQ Composite Index-Wert Paccar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Paccar-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Paccar-Investment gewesen.

Paccar
100.03 CHF -0.10%
Kaufen Verkaufen

Am 29.08.2025 wurden Paccar-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 99.98 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Paccar-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10.002 Paccar-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Paccar-Papiers auf 124.13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’241.55 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 24.15 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Paccar belief sich zuletzt auf 65.98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Paccar Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten