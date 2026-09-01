NASDAQ Composite Index-Wert Paccar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Paccar-Investment von vor einem Jahr verdient

Am 29.08.2025 wurden Paccar-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 99.98 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Paccar-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10.002 Paccar-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Paccar-Papiers auf 124.13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’241.55 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 24.15 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Paccar belief sich zuletzt auf 65.98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch