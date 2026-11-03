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03.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Wert Paccar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Paccar-Investment von vor 3 Jahren verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Paccar-Aktien verdienen können.
Vor 3 Jahren wurden Paccar-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 86.80 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 11.521 Paccar-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 02.11.2026 1’183.64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 102.74 USD belief. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’183.64 USD entspricht einer Performance von +18.36 Prozent.
Der Börsenwert von Paccar belief sich jüngst auf 53.63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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