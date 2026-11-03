NASDAQ Composite Index-Wert Paccar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Paccar-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurden Paccar-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 86.80 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 11.521 Paccar-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 02.11.2026 1’183.64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 102.74 USD belief. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’183.64 USD entspricht einer Performance von +18.36 Prozent.

Der Börsenwert von Paccar belief sich jüngst auf 53.63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch