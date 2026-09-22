NASDAQ Composite Index-Wert Paccar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Paccar-Investment von vor 10 Jahren verdient

Die Paccar-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 38.97 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Paccar-Papier investiert hätte, befänden sich nun 25.663 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 114.73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’944.31 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +194.43 Prozent.

Paccar wurde am Markt mit 61.06 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch