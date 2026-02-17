NASDAQ Composite Index-Wert Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Paccar von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die Paccar-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 105.96 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Paccar-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.944 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 119.86 USD, da sich der Wert eines Paccar-Anteils am 13.02.2026 auf 127.00 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 19.86 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Paccar eine Börsenbewertung in Höhe von 66.55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

