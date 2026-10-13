NASDAQ Composite Index-Wert Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Paccar von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde das Paccar-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 56.09 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Paccar-Aktie investiert, befänden sich nun 17.827 Paccar-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 12.10.2026 1’927.68 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 108.13 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 92.77 Prozent.

Paccar wurde am Markt mit 56.92 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch