NASDAQ Composite Index-Wert Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Paccar von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde die Paccar-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 56.39 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Paccar-Aktie investierten, hätten nun 1.773 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 14.09.2026 auf 122.86 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 217.89 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 117.89 Prozent gesteigert.

Alle Paccar-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 64.73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch