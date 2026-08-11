NASDAQ Composite Index-Wert Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Paccar von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Paccar-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 85.82 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 11.652 Paccar-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’529.25 USD, da sich der Wert eines Paccar-Papiers am 10.08.2026 auf 131.24 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 52.92 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Paccar belief sich jüngst auf 70.10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch