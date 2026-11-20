Heute vor 5 Jahren wurde die OSI Systems-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des OSI Systems-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 95.16 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 105.086 OSI Systems-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20’584.28 USD, da sich der Wert eines OSI Systems-Anteils am 19.11.2026 auf 195.88 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 105.84 Prozent angezogen.

OSI Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3.10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch