OSI Systems Aktie 721864 / US6710441055
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02.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Wert OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine OSI Systems-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in OSI Systems eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der OSI Systems-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen OSI Systems-Anteile letztlich bei 65.38 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15.295 OSI Systems-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’007.34 USD, da sich der Wert eines OSI Systems-Papiers am 01.10.2026 auf 196.62 USD belief. Mit einer Performance von +200.73 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Am Markt war OSI Systems jüngst 3.10 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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