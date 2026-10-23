NASDAQ Composite Index-Wert OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OSI Systems-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

OSI Systems-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des OSI Systems-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 95.05 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die OSI Systems-Aktie investierten, hätten nun 10.521 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2026 auf 200.49 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’109.31 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 110.93 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von OSI Systems belief sich zuletzt auf 3.14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch